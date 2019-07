Kariņš: Sabiedrisko mediju jomā svarīgāk atrast ilgtspējīgu risinājumu, nevis tikai dzēst ugunsgrēku

Kariņš izteicās, ka sabiedrisko mediju finansēšana ir augstas prioritātes darbs. "Lai mēs mūsu demokrātiju turpinātu turēt stipru, mums ir svarīgi, ka mums ir neatkarīgs medijs, kas tiek attiecīgi finansēts. Ja sabiedriskajam medijam ir jāiziet ārā no reklāmas tirgus, tad ir jābūt stabilam, prognozējamam finansējumam, kas to aizvietos. Jo līdz šim bieži valdības pieņem lēmumu, kas ir labs lēmums, piemēram, iziet no reklāmas tirgus, bet ilgstoši neieplānojot, no kurienes būs finansējums, kas aizvietotu iztrūkumu," pastāstīja Kariņš.