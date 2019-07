Izsludina konkursu par reģionālajiem sabiedriskā transporta pārvadājumiem no 2021. līdz 2030. gadam

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) šodien ir akceptējis iepirkuma par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021. līdz 2030. gadam izsludināšanu un publicējis paziņojumu savā mājaslapā. Pretendenti savu piedāvājumu par regulāru pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu ar autobusiem Autotransporta direkcijā var iesniegt līdz 9.septembrim.

"Sabiedriskā transporta nākotnes koncepcijas mērķis ir pārsēdināt iedzīvotājus no privātā automobiļa uz konkurētspējīgu, kvalitatīvu, pieejamu, ērtu un drošu sabiedrisko transportu. Tas nozīmē, ka no 2021 gada visiem Latvijas iedzīvotājiem būs nodrošināti vienlīdz augstas kvalitātes pakalpojumi, vienlaikus samazinot valsts finansējumu un neuzņemoties pilnīgi visus finansiālos riskus uz valsts pleciem, kā tas bijis līdz šim. No 2021.gada, līdz ar valsts dotētā sabiedriskā transporta pakalpojumu uzlabošanos, tiks ieviesti arī komerciālie maršruti. Šajos maršrutos visi izdevumi būs paša uzņēmuma pašrisks. Tāpat jauninājums, kas ir ietverts konkursa nolikumā, ir bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešana mazapdzīvotos lauku reģionos, tādējādi motivējot iedzīvotājus izmantot sabiedrisko transportu," uzsvēra Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.