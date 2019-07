Arodbiedrība: Latvijas Radio darbinieku streiks būs pēdējais solis protestā par valdes darbu

Pēc Kupča sacītā, novēloti notiek arī atzīšanās, ka Latvijas Radio ir krīzes situācijā. "Tas, ka pēdējo trīs gadu laikā trešdaļa jeb 106 darbinieki ir aizgājuši no Latvijas Radio, parāda, ka krīze ir ieilgusi un sen bijusi, bet valde līdz šim ir atteikusies to atzīt," pauda Kupčs.

Viņš piebilda, ka arodbiedrība ir saņēmusi "daudz stulbību" no darbiniekiem par valdes sodīšanas veidiem, piemēram, par kontrolētu darba laika uzskaitīšanu. Kupčs uzsvēra, ka valde līdz šim nav mācējusi sarunāties ar darbiniekiem, kā arī nav pierādījusi, ka tai ir izpratne par radio darbu.

LETA jau ziņoja, ka pēc tam, kad Latvijas Radio Ziņu dienests izteica neuzticību valdei un prasīja tās atkāpšanos, Latvijas Radio valdes ieskatā šobrīd tai nav pamata atkāpties no amata, trešdien preses konferencē sacīja Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne.

Klapkalne norādīja, ka turpmākai Latvijas Radio stratēģijas izpildei un plānveida attīstībai no 2019.gadam līdz 2022.gadam kopumā ir nepieciešami 30,9 miljoni eiro. Stratēģijās izpildei un plānveida attīstībā ir paredzēts attīstīt pētniecisko un dokumentālo žurnālistiku, mazākumtautību saturu, izveidot inovāciju laboratoriju, līdzsvarot satura veidošanu Latvijas reģionos, palielināt satura apjomu, izejot no reklāmas tirgus, pilnveidot informāciju tehnoloģiju (IT) attīstību un uzlabot tehnisko bāzi, kā arī pilnveidot finanšu vadības sistēmu.