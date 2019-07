Veselības ministrija nerosinās PVN samazināšanu zālēm

Latvijā medikamenta gala cena veidojas no ražotāja realizācijas cenas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzcenojuma, kas atkarīgs no ražotāja cenas, kā arī PVN. Ministru kabinets noteicis maksimāli pieļaujamo uzcenojumu zālēm, bet zāļu vairumtirgotājs un aptieka nedrīkst piemērot augstāku uzcenojumu par to. Zāļu piecenojumus regulē Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem.