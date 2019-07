Baltās pop-up pikniks jau šovakar! Kāda ir etiķete?

Mēs vēlamies, lai L’elegante Pop-Up Picninic vakariņas būtu priecīgas un visi viesi justos piederīgi. Lai to nodrošinātu un padarītu šo vakaru īpašu no sākuma līdz beigām, un izvairītos no starpgadījumiem, mēs aicinām izturēties cieņpilni kā pret pārējiem pasākuma dalībniekiem, tā pret organizatoru komandu. Viena no šā pasākuma veiksmes atslēgām, kas ir arī veiksmīgas dzīves formula, ir sadarbība!