Video tiešraide: Grand Prix pusfināls no Nacionālās bibliotēkas

Šobrīd Rīgā norisinās viens no 2019.-2020. gada Pasaules šaha čempionāta posmiem – prestižais FIDE World Chess Grand Prix Riga 2019, kurā piedalās 16 labākie pasaules šaha lielmeistari no 11 valstīm. Viņi sacenšas par iespēju piedalīties pretendentu turnīrā, kurā tiks noskaidrots tagadējā pasaules čempiona Magnusa Karlsena pretinieks cīņā par pasaules čempiona titulu.

Kopumā Grand Prix sērijā būs četri turnīri: Maskavā (norisinājās šā gada maijā), Rīgā (no 12. līdz 24. jūlijam), Hamburgā (no 5. līdz 17. novembrim) un Telavivā (no 11. līdz 23. decembrim).

Rīgas posmā jau ir aizvadītas divas kārtas un ir noskaidroti pusfinālisti, kuri turpina cīņu par iekļūšanu finālā. Tie ir Veslijs So (Wesley So) no Amerikas, Maksims Vašjē-Lagrave (Maxim Vashye-Lagrave) no Francijas, Šakhirs Mamedjarovs (Shakhriyar Mamedyarov) no Azerbaidžānas un Aleksandrs Griščuks (Alexander Grischuk) no Krievijas.