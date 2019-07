Ralfs Eilands atklāj, cik viņam izmaksājis brauciens ar taksi no Rīgas uz Ventspili

Pēdējo reizi, kad paliku pa nakti Alūksnē, man tas izmaksāja paprāvu naudas summu, jo no rīta bija jābrauc uz Rīgu, lai no turienes brauktu uz Ventspili (man tur bija koncerts). Iebraucot Rīgā, sapratu, ka esmu nokavējis visus iespējamos transportus. Tad zvanīju taksim un prasīju: “Vai vedīsiet mani uz Ventspili?” Atbilde bija pozitīva un tas man izmaksāja 100EUR. Tas bija labākais takša brauciens kāds man bijis, jo šoferis ar katru savu stāstu mani pārsteidza. Vakar arī paliku Alūksnē. Draugi uzreiz teica, ka agri celties un kaut ko dienas pirmajā pusē plānot, ir stulba ideja.

