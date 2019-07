Sevastova negaidīti piekāpjas WTA rangā neesošai tenisistei

Līdz ar to Sevastova turnīru noslēgusi ar iegūtiem 30 WTA ranga punktiem, bet pērn par uzvaru turnīrā viņa ieguva 280 punktus, tāpēc 250 palika neaizstāvēti.

Abas spēlētājas cīņu iesāka līdzvērtīgi, pirmajā geimā Sevastovai neizmantojot vienu breikbumbu, bet ceturtajā setā Tiga nobreikoja Latvijas tenisisti un pēcāk izvirzījās vadībā ar 4-1. Latvijas pirmajai raketei tā arī neizdevās atspēlēties no iedzinējiem, turklāt astotajā geimā rumānietei vēlreiz ieguva breiku, pirmajā setā triumfējot ar pārliecinošo 6-2.

Tigai sekojošajā geimā izdevās nosargāt savu servi, bet pēc tam abas tenisistes aizvadīja ļoti ilgu desmito geimu. Sevastova nekādi nevarēja izmantot vairākas geimbumbas, bet vienā no epizodēm, Latvijas sportistei esot uzvarētas izspēles attālumā no uzvaras geimā, rumāniete nokrita un šķietami satraumēja kreiso roku. Līdz ar to viņa izvēlējās apturēt spēli un sagaidīt fizioterapeitu. Pēc dažām minūtēm mačs atsākās, un Sevastova spēja noslēgt geimu un panākt 5-5.