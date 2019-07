Maksimenko: RFS ir laba komanda

"Mēģinājām spēlēt futbolu, bet uz laukuma bija gūti veikt piespēles, jo tas netika laistīts," atzina Latvijas aizsargs. "Gribējām jau no spēles sākuma veikt spiedienu, bet bija grūti spēlēt uz šī laukuma. Ja bumba pēc piespēles apstājas uz vietas, tas nav normāli. Šādos laikapstākļos laukums ir jālaista."

"RFS ir laba komanda. Man tā simpatizē - labi spēlētāji no ārzemēm un arī Latvijas izlases futbolisti. Arī trenera Valda Dambrauska darbs man patīk, jo pret viņiem nebija viegli spēlēt. Personīgi zinu visus arī no kluba vadības. Novēlu RFS komandai veiksmi virslīgā un apsveicu ar debiju Eirokausos. Nākotnē vēlu viņiem visu to labāko," teica Maksimenko.