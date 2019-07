Tiesa Francijā noraida prāmja "Estonia" katastrofas upuru tuvinieku un izdzīvojušo prasību

Igaunijas pasažieru prāmis "Estonia" nogrima naktī uz 1994.gada 28.septembri ceļā no Tallinas uz Stokholmu. Spēcīgas vētras laikā netālu no Utē salas Somijas dienvidrietumu piekrastē gāja bojā 852 pasažieri un apkalpes locekļi, bet izglābās tikai 137 cilvēki. No Latvijas uz prāmja bija 29 pasažieri, un no viņiem izdevās izglābties tikai sešiem.