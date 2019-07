Pavāri iesaka: 3 Street Food ēdieni, ko pagatavot mājās

Vasara ir festivālu laiks, un īpašu popularitāti šogad iemantojuši tieši Street Food festivāli. Tāpat variācijas par Street Food jeb ēdienu, kuru pasniedz uz ielas, kļūst par vienu no karstākajām tendencēm arī restorānu ēdienkartēs – ēdiens ir daudzveidīgs, sātīgs un gards. Aicinot to baudīt ne tikai ārpus mājām, bet ienest to arī savā virtuvē