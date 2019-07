Dokumentālā filmu izlasē "Cilvēks un visums" stāstīs par Kosmosa iekarotāji

Atzīmējot gadadienu, LMT Viedtelevīzija ir sagatavojusi dokumentālo filmu izlasi Cilvēks un Visums, kas veltīta kosmosa iekarošanai. Īpaši HBO satura abonentiem pieejams arī dokumentālais miniseriāls "No Zemes uz Mēnesi" (From the Earth to the Moon), kurā kā diktors un stāstnieks redzams aktieris Toms Henks.

Patiess stāsts: kas notika ar Apollo

Vairākkārt apbalvotais HBO seriāls No Zemes uz Mēnesi, kas saņēmis gan Golden Globe, gan Emmy balvas, pirmizrādi piedzīvoja 1998.gadā, tā tapšanā pamatīgi iesaistījās Toms Henks, kurš nekad nav slēpis savu kaislību pret Visuma izpēti – viņš bija ne tikai seriāla diktors, bet arī izpildproducents un pat vienas no 12 epizodēm režisors. Katra no sērijām vēsta par atsevišķām Apollo programmas sadaļām no visdažādākajiem skatupunktiem. Pirmās sešas sērijas ir veltītas kosmosa kuģa būvēšanai un programmas saknēm, kas aizveda ļaudis līdz Mēnesim, savukārt seriāla otrā puse jau vēsta par tālāku programmas attīstību un, visbeidzot, slēgšanu. Par godu kosmosa iekarošanas jubilejai seriāls ir digitāli remāsterēts.

Visums tavā televizorā

Arī pārējā LMT Viedtelevīzijas sagatavotā dokumentālo filmu izlase ļaus ielūkoties kosmosa dzīlēs, kā arī iepazīties ar drosmīgajiem, kas dodas tās iekarot.

Dokumentālā filma Gadsimta komēta (Comet of the Century) vēsta par komētu ISON, kas ir 4.6 miljardus gadu veca un savā ziņā ļoti unikāla, jo neparasti spoža. Tā kā komētas ir relikti no Saules sistēmas agrākajiem laikiem, ISON varētu izgaismot daļu no zinātniskajiem noslēpumiem par Saules sistēmas izcelsmi un evolūciju, par to, no kurienes mēs esam cēlušies...

Vēl nesen doma par cilvēku nosūtīšanu uz Marsu bija tīra zinātniskā fantastika. Tagad pasaules lielākā kosmosa aģentūra gatavojas savam vērienīgākajam projektam - misijai, kas atrodas 140 miljonu jūdžu attālumā no kosmosa līdz Sarkanajai planētai. Vai viņiem tas izdosies? Par to stāsta dokumentālā filma Cilvēks uz Marsa: Misija uz Sarkano planētu (Man on Mars: Mission to the Red Planet).

Savukārt dokumentālā filma Kosmonauti (Cosmonauts (How Russia Won the Space Race)) ir stāsts par padomju kosmonautiem. To caurvij visplašākā emociju gamma – no traģēdijām līdz triumfam. Pēc ilgiem gadiem slepenībā viņi beidzot var atklāt, kā riskēja ar visu, lai spertu pirmos soļus kosmosā. Līdz šim neredzēti videomateriāli no krievu arhīviem atklāj, kā Padomju Savienība pārspēja amerikāņu programmu.

Dokumentālā filma Citplanētieši: Lielās pārdomas (Aliens: The Big Think) ļaus aizdomāties par to, vai esam vieni visumā? Vai tomēr ir vēl citi? Un vai mums jāmeklē bioloģiskas būtnes jeb mašīnas.

Pastāv ideja, ko agrāk uzskatīja par radikālu – eksistē vairāki visumi. Šodien zinātnieki uzdrošinās ticēt, ka tā ir patiesība un mūsu Visums nav vienīgais, tas ir viens no neskaitāmām un brīnišķīgām pasaulēm. Daži zinātnieki domā, ka atraduši tam pierādījumus... Ja zinātniekiem ir taisnība, tad galu galā rodas jautājums, kurā visumā esam mēs? Skatieties filmu Kosmosa pirmsākumi: Patiesais visuma rašanās brīdis (Cosmic Dawn: The Real Moment of Creation) un iepazīstiet pašas neprātīgākās teorijas! Par šo pašu tēmu runā arī dokumentālā filma Kurā visumā mēs esam? (Which Universe We Are In).

2014. gada 17. martā tika veikts sensacionāls atklājums – zinātnieku komanda Dienvidpolā ar teleskopu uztvēruši gravitācijas viļņu signālus, kas ir senākā gaisma Visumā. Tomēr daudzi šo faktu apstrīd. Vai zinātniekiem tiešām izdevies atklāt gravitācijas viļņus? Filma Gravitācijas viļņu medības (Aftershock: The Hunt for Gravitational Waves) ir dokumentāls stāsts par gravitācijas viļņu meklējumiem kosmosā no pašiem pirmsākumiem līdz atklāšanas brīdim.

Kā var izveidot planētu, saules sistēmu un galaktiku no nulles? Un kas notiek, ja kāda tās daļa ir nepareiza? Spožs un asprātīgs stāsts par to, kā darbojas mūsu Visums – dokumentālā filma Kā uzbūvēt planētu? (How to Build a Planet).

