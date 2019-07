Ļaudis līksmo festivāla "Summer Sound" ieskandināšanas ballītē

Kā jau ziņots, festivāls "Summer Sound" iepriekš ir izziņojis čigānu panka karaļus Gogol Bordello, pasaules elektroniskās mūzikas topu līderi Sigala, lietuviešu elektroniskās mūzikas uzlēcošo zvaigzni Dynoro, nīderlandiešu DJ duetu The Him un labākās pašmāju grupas un izpildītājus – Bermudu Divstūris, The Sound Poets, Aija Andrejeva, Jānis Stībelis, ansis, Carnival Youth, Labvēlīgais tips, Laime Pilnīga, Very Cool People feat. ansis, Edavārdi un Kristīne Prauliņa, Viņa, Double Faced Eels, Makree (Live), Chris Noah, leģendāro festivāla dīdžeju Tomu Grēviņu, DJ Aspirīns, DTD, ekstravaganto apvienību Ziedu Vija, lietuviešu Jauti, Jurga un Antikvariniai Kašpirovskio Dantys un vēl citus māksliniekus. Tuvojoties festivālam mākslinieku saraksts tiks papildināts.