Kaut arī ūdens peldvietās atkal silts, Kurzemē izveidojušās zilaļģes

Piektdien Jūrmalas Zilā karoga peldvietās ūdens temperatūra paaugstinājās no +16 grādiem rītā līdz +19 grādiem vakarā, bet Jaunķemeros - no +19 līdz +21 grādam. Līdzīga temperatūra jūrā ir visā Latvijas piekrastē.

Dati no satelītiem liecina, ka Baltijas jūrā masveidā savairojušās aļģes, daļa no tām var būt potenciāli toksiskās zilaļģes. Aļģes sākušās ziedēt arī jūrā pie Kurzemes rietumkrasta, it īpaši pie Dienvidkurzemes.