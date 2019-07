Lūznavas muižā norisināsies mākslas un garšas festivāls "Mākslas pikniks"

Šogad pasākuma apmeklētājus gaida dažāda mūzika gan no Latvijas, gan tradicionāli no Lietuvas un Igaunijas, kurai šogad pievienosies arī mūziķi no ASV un Brazīlijas - džeza trio "The CieL Experience", četru mūziķu apvienība "Subtilu Z", Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra čellu grupa "Čellu Dream Team" un citi.