Ar jaunu programmu “Jūrmalas festivālā” viesosies mūziklu zvaigznes no Londonas

Īens Virgo izglītību ieguvis Karaliskajā Mūzikas akadēmijā Londonā. Viņš ir augstu novērtēts, daudzpusīgs dziedātājs un aktieris, kura skaistā tenora balss jūtas kā mājās gan uz skatuves, gan uz ekrāna. Slavenajā West End teātrī viņš piedalījies The Kissing Dance izrādēs, kā arī atveidojis lomas populārajos mūziklos Mana skaistā lēdija un Operas spoks. Līdzās skatuves un filmēšanās aktivitātēm viņš dziedājis Leonarda Bersteina Mesas atskaņojumos ar Londonas simfonisko orķestri prestižajā Barbican zālē. Atveidojis lomas Stīvena Spīlberga filmā Band of brothers, filmā Before the Fall, kas 2016. gadā tika nominēta Oskaram kā labākā ārzemju filma, kā arī Rise of the footsolider - vienā no visvairāk pārdotākajām filmām DVD formātā Anglijā.