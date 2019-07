Staigā pliks, grauz zaļumus, rūdies, guli uz adatām jeb ko darīt vasarā, lai neslimotu ziemā

Lai stiprinātu organisma aizsargspējas, pēc dušas ieteicama rīvēšanās ar rupjāka auduma dvieli. Tas palīdzēs stimulēt ādas receptorus, tādējādi uzlabojot asins cirkulāciju. Lai panāktu efektu, vajadzīgs rīvēties virzienā no perifērijas uz centru (sākot ar pēdām un virzīties uz augšu, tāpat no plaukstām uz ķermeņa centru). Rīvējoties svarīgi neaizmirst par roku un kāju pirkstiem, kā arī pirkstu starpām, jo tur atrodas daudzi organismu aktivizējoši punkti. Līdzīgi ir arī ar ausu ļipiņām un galvas ādu – arī to ieteicams pamasēt.