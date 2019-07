Gulbis nedaudz pakāpjas ATP rangā, līderis joprojām Džokovičs

Nākamais turnīrs Gulbim paredzēts pirmdien Šveices pilsētā Gštādē, kur viņš uz māla seguma "ATP World Tour 250" sacensību pirmajā kārtā spēkosies ar Jirži Veseliju no Čehijas (ATP 142.). Abi tenisisti savā starpā tikušies divas reizes, kas notika 2015.gadā, kad uzvaras abos mačos izcīnīja Čehijas sportists.

Savukārt pirmais desmitnieks no aizvadītās nedēļas palicis teju nemainīgs, jo vietām apmainījušies devītās un desmitās pozīcijas ieguvēji. Pagājušās nedēļas labākā desmita debitants krievs Daniils Medevedevs atjaunotajā rangā sasniedzis vēl vienu karjeras rekordu, ieņemot devīto pozīciju, bet uz desmito vietu atkritis itālis Fabio Fonjīni (2535 punkti). Itālijas tenisists Medvedevam zaudē 90 punktus.

Ierasti pirmais ATP rangā ir serbs Džokovičs (12 415), kurš par nedaudz vairāk nekā 4400 punktiem apsteidz Spānijas tenisistu Rafaelu Nadalu (7945). Trešais ir šveicietis Rodžers Federers (7460), bet Austrijas sportists Dominiks Tīms (4595) no labāko trijnieka aizvien atpaliek par nepilniem 3000 punktiem. Piektais ir vācietis Aleksandrs Zverevs (4325), labāko sešinieku noslēdz Stefanos Cicipas no Grieķijas (4045), bet septītais ir japānis Kei Nišikori (4040), kamēr Karens Kačanovs no Krievijas (2890) ir astotais.