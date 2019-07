VIŅA izdod albumu "Mildas īstais vārds ir Zelma"

Albums sastāv no astoņiem skaņdarbiem, kas tapuši sadarbojoties ar vairākiem mūziķiem - Andi Ansonu un Rūdolfu Budzi no grupas “Bandmaster”, Kashuku un Aleksi Luriņu no grupas “PRAGAII”, bītmeikeru “Oriole”, Matthias Herberg no Vācijas un reperi rolandu če. Albumā iekļauti arī trīs skiti, kuros dzirdami Anda Ansona dēli Hugo un Toms, fragments no intervijas ar Frediju Merkūriju un balss ieraksts no privātas ballītes.