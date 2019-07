Sevastova jaunākajā WTA rangā joprojām soli no labāko desmitnieka

Ranga pirmais desmitnieks palicis nemainīgs - pirmā ar 6605 punktiem ir šī gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāja Ešlija Bārtija no Austrālijas, otrā ir japāniete Naomi Osaka (6257), bet labāko trijnieku noslēdz Karolīna Pliškova (6055) no Čehijas. Vimbldonas čempione Simona Halepa no Rumānijas (5933) ir ceturtā, nīderlandiete Kiki Bertensa (5130) ieņem piekto vietu, bet sestā ir Petra Kvitova no Čehijas (4785). Septīto pozīciju ieņem ukrainiete Jeļina Svitoļina (4638), astotā ir amerikāniete Sloeina Stīvensa (3802), bet viņai seko tautiete Serēna Viljamsa (3411) un Sabaļenka (3365).