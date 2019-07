Ieskats koncertzālē "Latvija" pirms oficiālās atklāšanas

“Pievienošanās valsts nozīmes koncertzāļu pulkam, nenoliedzami, ir izaicinājums. Īpaši ņemot vērā faktu, ka vēlamies piesaistīt ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu publikas uzmanību. Koncertzālē "Latvija" jau no atklāšanas brīža apmeklētājiem piedāvās gan Latvijas mūziķu un kolektīvu koncertus, gan ekskluzīvus ārvalstu mākslinieku priekšnesumus. Koncertu programmas galvenais uzsvars, protams, tiks likts uz profesionālo akadēmisko mūziku – cienot tradīcijas un nepārejošas vērtības, pievērsīsim uzmanību nesenai pagātnei jeb 20. un 21. gadsimtā radītām kultūras vērtībām, kā arī raudzīsimies nākotnē,” uzsver Miks Magone, koncertzāles “Latvija” mākslinieciskais vadītājs.

Nozīmīga vieta programmā paredzēta arī dažādiem starpžanru mākslas notikumiem, pārrobežu sadarbības projektiem un izglītojošiem pasākumiem. Pirmās sezonas programma solās būt vērienīga – jau nākamajā nedēļā pēc koncertzāles atklāšanas koncertiem tajā skanēs izcila pasaules mūzika. 1. augustā pirmo reizi Latvijā izskanēs amerikāņu komponista Stīva Reiha (Steve Reich) pazīstamais darbs "Six Pianos" sešu pianistu izpildījumā. Dienu vēlāk, 2. augustā, audiovizuālu priekšnesumu sniegs pazīstamais islandiešu komponists un elektroniskās mūzikas mākslinieks Valgīrs Sigurdsons (Valgeir Sigurðsson) kopā ar britu vijolnieku Danielu Pioro (Daniel Pioro), bet svētdien, 4. augustā, solo koncertu piedāvās ukraiņu izcelsmes nepārtrauktās klaviermūzikas meistars un pionieris Ļubomirs Meļņiks (Lubomyr Melnyk).

Koncertērģeles tapušas uzņēmumā “Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co. KG” Vācijā, un ir vienīgās ērģeles, kas mūsu valstī pieejamas koncertzālē, ne baznīcās.

Izcilā ērģelniece Iveta Apkalna, kura piedalījusies ērģeļu tapšanas projektā, norāda: “Šī koncertzāle kļuvusi par pilnību, jo ērģeļmūzika ir absolūti neatņemama sastāvdaļa. Manuprāt, visi no tā ir tikai ieguvēji, it īpaši mūzikas skola, jo katram ērģeļu klases studentam, katram jaunam ērģelniekam ir ļoti svarīgi pierast no paša sākuma muzicēt ne tikai klasē, ne tikai baznīcā ērģeļu luktā, bet arī iziet uz skatuves un iznest mūziku skatuviski. Es domāju, ka daudzi cilvēki šeit atklās vēl nebijušus ērģeļmūzikas apvāršņus. Katrā ziņā jebkas, kas notiks atklāšanas un arī citos koncertos, būs īpaši, jo tas šeit būs pirmo reizi.”