Iespējamās tikšanās. Astoņas sarunas

"Šī grāmata ir par mūsu līdzcilvēkiem. Viņu mērķiem un ceļu uz to sasniegšanu, bailēm un to pārvarēšanu, sasniegumiem un neveiksmēm. Saruna ir viens no personiskākajiem veidiem, kā iepazīt otru cilvēku. Grāmatas varoņi – gan tie, kuri ir šo sarunu iniciatori, gan tie, kas atsaucās aicinājumam sarunai par būtisko, atklāj mums savus dzīves līkločus un ļauj saskatīt, ka ikviens no mums var kļūt par iedvesmojošu paraugu citiem," grāmatas anotācijā raksta Iveta Vējone.