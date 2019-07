Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Neko nevar skaidri zināt...

Līdera un čempiona tuvākais sekotājs un pašreiz galvenais konkurents RFS zaudēja punktus mačā ar “Metta” – 1:1, FK “Ventspils” savā laukumā panāca tikai neizšķirtu pret “Valmiera Glass ViA” – 2:2 (ventspilnieku prezidents Adlans Šišhanovs, protams, uzskata, ka viņa komanda atkal tika “nozāģēta” – to tik dara mūsu tiesneši, kā “zāģē” Ventspils komandu…), bet FK “Jelgava” un FK “Liepāja” pirmo reizi, kopš Liepāju pārstāv komanda ar šādu nosaukumu (kopš 2014. gada), nospēlēja bezvārtu neizšķirti – 0:0.

“Riga FC” līdz ar to palielināja savu pārsvaru līdz sešiem punktiem, un jau tagad daudzi ar nepacietību gaida abu līderu savstarpējo dueli 11. augustā “Arkādijā”, taču… Neko nevar skaidri zināt! Nav nekādas garantijas, ka abi līderi vai kāds no tiem līdz tam nezaudēs punktus (turklāt RFS vēl nav nekur aizmucis no Jūrmalas “Spartaka”, kas aizvadījis par vienu spēli mazāk un atpaliek tikai par pieciem punktiem). Atliek vienīgi minēt, bet uzminēt izdodas diezgan reti.