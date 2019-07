Uzsāk darbu pie Latvijas un Krievijas kopražojuma filmas par Viktoru Coju

FOTO: kadrs no filmas

Filmas sižets sākas brīdī, kad kādā asā Latvijas šosejas pagriezienā pēkšņi apraujas Viktora Coja dzīve. Filmas galvenais varonis ir vadītājs, kura vadītajā autobusā ietriecās padomju rokzvaigznes “Moskvič” markas auto. Viņš neko nezināja par Coju, viņš neklausījās viņa dziesmas. Viņš nezināja arī to, ka šis negadījums uz visiem laikiem izmainīs viņa dzīvi par 180 grādiem. Apstākļu sakritības dēļ tieši viņš ir tas, kuram jāved zārks ar mūziķa mirstīgajām atliekām no Latvijas uz Ļeņingradu. Autobusā brauc visi tie, kuri bija mūziķim līdzās un kuriem viss notiekošais šķiet briesmīgs sapnis, kam viņi tā arī nav bijuši spējīgi pilnībā noticēt. Vai viņi zina, ka pie stūres ir otrs liktenīgā negadījuma dalībnieks? Pagaidām nē. Bet tas būs garš ceļš. Spriedze pieaugs, un atmosfēra būs nokaitēta. It īpaši brīdī, kad grupas “Kino” producents atcerēsies par negadījuma vietā pazudušo kaseti ar mūziķa pēdējo dziesmu. Mīlestība, greizsirdība, sāpes, neuzticība, aizdomas – viss sajaucas vienā ciešā emociju kamolā, kura centrā ir Viktora Coja bojāejas fakts, bet mīlestība pret viņu meklē un nekādi nespēj rast izeju.