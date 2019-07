Ostapenko: Ceru, ka Vimbldonas jaukto dubultspēļu fināls man dos pārliecību

"Starp Jūrmalas turnīru un "US Open" būs sacensības Toronto un Sinsinati, pēc kurām nedēļu gatavošos ASV atklātajam čempionātam. Pēc "US Open" sezonas kalendārā paredzēti divi turnīri - Ķīnā un Seulā. Pēc tam skatīsimies, vai būšu kvalificējusies kādam no sezonas noslēguma turnīriem," atzīmēja Ostapenko.