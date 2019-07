Kopā ar "Summer Sound" esmu bijis no pašiem pirmsākumiem. Festivālu dibināja Uldis Akselrods - mans, nu jau sens, paziņa un draugs. Pāris pirmos gadus Uldis festivālu veidoja viens pats, bet vēlāk pieaicināja arī mani. Tad nākamos gadus festivālam bija dažādi vadītāji, direktori, bet personīgi pats esmu pilnā apjomā iesaistījies tikai pēdējās divās sezonās. Atziņas ir vairākas - gan tas, lai pa īstam saprastu festivālu, tajā ir “jāpadzīvo iekšā”, jāsaprot to līdz sīkumiem, gan tas, ka Latvijas auditorija ir ļoti dažāda, ar atšķirīgām vēlmēm, kuras ir iespējams piepildīt ar daudzpusīgu satura piedāvājumu.

Es domāju, ka nav vienas konkrētas atbildes, tā ir "Summer Sound" īpašā piedāvājuma kompozīcija. Mēs esam veikuši pētījumu un aptaujājuši gandrīz 2000 cilvēkus visā Latvijā, kuri jau ir apmeklējuši festivālu, gan arī tādus, kam tas vēl priekšā. Kā galvenos argumentus festivāla apmeklējumam vai plānotajam apmeklējumam cilvēki min festivāla atmosfēru, atrašanās vietu un muzikālo piedāvājumu. Liepāja festivāla rīkošanai ir īpaša ne tikai ar to, ka tai ir senas mūzikas konkursu un pasākumu tradīcijas, bet arī, ka tā sniedz daudzveidīgas izklaides iespējas papildus festivālam. "Summer Sound" apmeklētājiem ir iespēja izvēlēties gan naktsmājas sākot no telšu pilsētiņas pie festivāla teritorijas līdz draugu mājām vai pieczvaigžņu viesnīcai. Festivāls notiek Latvijas mērogam lielā pilsētā un tas sniedz daudz papildus ērtības un izvēles iespējas.

Ņemot vērā, ka "Summer Sound" Eiropas mērogā objektīvi ir pavisam neliels festivāls, mēs arī cenšamies atrast piedāvājumus, ko spējam finansiāli “pacelt”. Tajā pašā laikā tiem ir jābūt pietiekami interesantiem un pievilcīgiem festivāla auditorijai. Parasti tie ir mākslinieki, kuru koncertturnejas pieturas punkti ir netālu no mūsu reģiona. Pagājušogad izdevās iekļaut programmā "The Goo Goo Dolls", šogad "Gogol Bordello". Tā kā festivāla piedāvājums ir daudzpusīgs, mēs daudz uzmanības pievēršam arī elektroniskās deju mūzikas izpildītājiem. Pirms uzrunāt kādus māksliniekus, cenšos izdarīt “mājas darbu” izpetīt koncertu plānus un saprast “cenu līmeni”, tad arī sarunas ir rezultatīvākas. Papildus tam varu teikt, ka "Summer Sound" ir jau starptautiski pamanīts un mums nāk piedāvājumi no mākslinieku pārstāvjiem, kas plāno to koncertturnejas nākamajām sezonām. Kā piemēru, kur pagaidām vēl neizdevās vienoties, varu minēt ASV grupu "Walk The Moon", esam arī mēģinājuši dabūt "Kygo" un citus māksliniekus. Ar "Gogol Bordello" pārstāvjiem jau runājām pagājušajā sezonā, bet izdevās vienoties tikai šogad. Tas ir ilgtermiņa process.