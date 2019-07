Rīgā atgriežas industriāla metāla zvaigznes "Combichrist"

“Combichrist” dibināta 2003.gadā un tā kontā ir deviņi studijas albumi: “The Joy Of Gunz” (2003), “Everybody Hates You” (2005), “What The F**k Is Wrong With You People?” (2007), “Today We Are All Demons” (2009), “Making Monsters” (2010), “No Redemption” (2013), “We Love You” (2014), “This Is Where Death Begins” (2016) un “One Fire” (2019).