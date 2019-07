Aizsardzības ministrija konkursa "Neatkarības ceļš" dalībniekus aicina apmeklēt Ludzu

Konkurss norisinās desmit nedēļas pēc kārtas, un katru pirmdienu AM un Nacionālo bruņoto spēku sociālā tīkla "Facebook" lapās tiek izziņota Neatkarības kara cīņu vieta, kura konkursa dalībniekiem jāapmeklē nedēļas laikā, savā profilā publicējot fotogrāfiju no tās apmeklējama un pārējo informāciju.

Konkursa "Neatkarības ceļš" balva tiks piešķirta tiem trim dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši visvairāk Latvijas Neatkarības kara cīņu vietas, kuras izziņojusi AM. Balvā paredzēta vieta VIP zonā šī gada 18.novembra militārajā parādē, ņemot līdzi trīs draugus vai tuviniekus, un ekskluzīvas balvas no AM.

Vietnē izmantotas vēsturiskas fotogrāfijas no Latvijas Kara muzeja krājuma un mūsdienu fotogrāfijas no AM arhīva. Par kartogrāfisko pamatni kalpo mūsdienu topogrāfiskie materiāli, kā arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izveidotā vēsturisko karšu mozaīka. Vēsturiskās Latvijas armijas galvenā štāba topogrāfiskās kartes izdotas no 1921. līdz 1940.gadam.