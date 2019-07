Kalniete: Ukrainas pilsoņi Zelenska partijai dāvājuši milzīgu uzticību, kuru nedrīkst pievilt

Komentējot provizoriskos Ukrainas parlamenta vēlēšanu rezultātus, viņa uzsvēra, ka prokrieviskā Opozīcijas platforma ir ieguvusi tikai 43 mandātus no kopējā 424 parlamenta deputātu skaita. Pārējās četras parlamentā iekļuvušās partijas - "Tautas kalps", bijušā prezidenta Petro Porošenko partija "Eiropas solidaritāte", bijušās premjerministres Jūlijas Timošenko vadītā partija "Batkivščina" ("Tēvzeme") un rokzvaigznes Svjatoslava Vakarčuka jaundibinātā partija "Balss" - pārstāvot proeiropeisko virzienu.

Kalniete uzskata, ka salīdzinoši zemo vēlētāju aktivitāti, proti 50% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, var skaidrot ar to, ka tagad ir vasara un cilvēki ir devušies atvaļinājumā, turklāt pirms tam bija prezidenta vēlēšanas divās kārtās un, iespējams, vēlētāji ir noguruši.

EP deputāte uzsvēra, ka viss būs atkarīgs no tā, vai Zelenskim izdosies īstenot tās reformas, kuras viņš ir solījis. Ja tas neizdosies, vēlētāji būšot ļoti vīlušies. "Zinot to, cik liela ir oligarhu ietekme Ukrainas ekonomikā un politikā, manuprāt, tas būs visgrūtākais uzdevums - turpināt jau iesāktās reformas. Vēlētāji no Zelenska partijas sagaida, lai beidzot uzlabotos viņu dzīves līmenis, lai beigtos korupcija un tiesas pērkamība, kas Ukrainā ir plaši izplatīta, jo īpaši reģionos," sacīja Kalniete.