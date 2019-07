Ienesīga nozare, kuru nedrīkst monopolizēt jeb depozīta sistēmas iespējamā ēnas puse

- Tā ir nozīmīga problēma, un pie tās strādā daudz uzņēmumu. Problēma ir jārisina kopumā, jo tā attiecas ne tikai uz iepakojuma ražotājiem, bet arī uz lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem, mazumtirdzniecības ķēdēm un katru no mums mūsu mājsaimniecībās.

Pirmkārt, šādā veidā zaudējam naudu, otrkārt, neizmantojam tos resursus, kas ir doti. Tāpat mēs arī nepadomājam par cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas finanses, un viņi nevar atļauties regulāri iegādāties pārtiku. Treškārt – tas ir milzīgs ekoloģiskais kaitējums planētai, jo lielu daļu no CO2 izmešiem atmosfērā rada tieši izmestie pārtikas produkti.

Tā ir daļa no mentalitātes – piemēram, es nepērku lielos iepakojumus, jo zinu, ka es konkrēto produktu tik lielā daudzumā nevarēšu iztērēt. Nav jēgas pirkt pusotru litru kefīru zinot, ka tas ledusskapī sabojāsies. Tāpēc labāk ir nopirkt kefīru 200 mililitru iepakojumā, par ko zinu, ka tas nesabojāsies, jo laikus varēšu to izlietot.

Tāpat ir svarīgi atcerēties, ka iepakojumi mēdz būt dažādi – ņemsim par piemēru biezpienu. Ir tādi iepakojumi, kas ļaus saglabāt biezpienu svaigu 2-3 dienas, bet ir arī tādi, kas ļaus pagarināt derīguma termiņu līdz pat 10 - 25 dienām. Tas pats attiecas uz sieriem – iepakojums ietekmē to, cik ilgi produkts saglabāsies labā kvalitātē.Katram cilvēkam tomēr būtu jāmaina domāšana un jāiegādājas mazāki iepakojumi, ja vien tiešām nav vajadzības pēc lielāka produkta apjoma. Jāsaprot, ka mēs nevaram uzreiz izlietot tos produktus, kas ir lielajos iepakojumos, līdz ar to daļa no šī produkta tiks izmesta, jo tas vienkārši sabojāsies.