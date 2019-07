Biržās kāpušas naftas un ASV tehnoloģiju gigantu akciju cenas

Eiropas biržu indeksi un Volstrītas indekss "Dow Jones Industrial Average" demonstrēja nelielu pieaugumu, bet cits Volstrītas indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,7% pirms gaidāmajiem "Amazon", "Facebook" un "Google" paziņojumiem par to peļņu.

Turpinoties 2.ceturkšņa peļņas paziņojumu sezonai, "kompānijas līdz šim pārspēj zemās cerības, un ar to var pietikt, lai novērstu peļņas recesiju", komentēja Markets.com analītiķis Nīls Vilsons.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1221 līdz 1,1209 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2502 līdz 1,2477 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 107,71 līdz 107,86 jenām par dolāru.