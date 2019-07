"Reiz Holivudā" (Once Upon a Time... in Hollywood) – režisora Kventina Tarantino devītā filma, veltījums Holivudas zelta laikmeta izskaņai. Filmas darbība norisinās Losandželosā 1969. gadā, hipiju ēras ziedu laikos. Bijusī televīzijas vesternu zvaigzne Riks Daltons (Leonardo di Kaprio) un viņa ilggadējais triku dublieris Klifs Būts (Breds Pits) cenšas izsisties strauji mainīgajā Holivudas kino industrijā. Filmā redzama arī Margo Robija, Als Pačino u.c.