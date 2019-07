LCB atzinīgi vērtē Linkaita izpratni par finansējuma nepieciešamību ceļu remontiem

"LCB atzīst, ka ministra teiktais ir kvalitatīvs solis uz priekšu salīdzinājumā ar viņa iepriekšējo nostāju, ka ceļiem naudas nav un to nav, kur ņemt, jo šai valdībai ir citas prioritātes," pauda LCB vadītājs.

"Diemžēl 2019.gadā Latvijas valsts budžetā ceļiem ir paredzēti tikai 312 miljoni eiro, no kuriem kapitālieguldījumiem tiek novirzīti tikai 110 miljoni eiro, kamēr lielākā daļa autoceļu lietotāju samaksātās naudas tiek izlietota plašākai sabiedrībai nezināmu vajadzību finansēšanai," pauda Bērziņš.

Jau ziņots, ka autoceļu finansēšanai Linkaits pieļauj iespēju celt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai. "Neskrienot laikam pa priekšu, es domāju, ka viens no finansējuma avotiem varētu būt akcīzes nodokļa palielinājums dīzeļdegvielai. Par cik mēs ejam uz vairāk videi draudzīgāku sabiedrisko transportu un vispār transportu Latvijā, tas būtu, no vienas puses, sāpīgs risinājums, bet, no otras puses, tas dotu iespēju papildus finansēt ceļus," pirmdien, 22.jūlijā, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja ministrs.