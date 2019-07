Tiešraides arhīvs: Grand Prix fināla otrā diena Nacionālajā bibliotēkā

Grand Prix Rīgā iesāka 16 labākie pasaules šaha lielmeistari no 11 valstīm. Viņi sacenšas par iespēju piedalīties pretendentu turnīrā, kurā tiks noskaidrots tagadējā pasaules čempiona Magnusa Karlsena pretinieks cīņā par pasaules čempiona titulu.

Kopumā Grand Prix sērijā būs četri turnīri: Maskavā (norisinājās šā gada maijā), Rīgā (no 12. līdz 24. jūlijam), Hamburgā (no 5. līdz 17. novembrim) un Telavivā (no 11. līdz 23. decembrim).