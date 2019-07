Samazinājies policijas pieņemto lēmumu skaits par varmākas nošķiršanu ģimenēs

Lielākā daļa aizsargājamo personu bija sievietes, bet 14 gadījumos policija no varmākas aizsargājusi vīriešus. Arī pērn pirmajos sešos mēnešos lielākā daļa aizsargājamo personu bija sievietes, bet 28 gadījumos policija aizsargājusi vīriešus.

Policija atgādina, ka personai ciešot no vardarbības ģimenē, nav jābaidās par to ziņot. Pēc cietušās personas vēlēšanās policija izsaukuma laikā var piemērot varmākas nošķiršanu no ģimenes līdz astoņām dienām. Šādu policijas lēmumu var pieņemt tikai uz cietušās personas rakstveida pieteikuma pamata.