"TTT Rīga" basketbolistes uzzinājušas pretinieces nākamās sezonas Eirolīgas pamatturnīrā

A grupā bez šīm komandām spēlēs arī Orenburgas "Nadežda" no Krievijas, Prāgas ZVVZ USK no Čehijas, Buržas "Tango" no Francijas, Brenas "Etixx Mithra Castors" no Beļģijas un "Čukurova" no Turcijas.

Šīm komandām pievienosies viena kvalifikāciju pārvarējusī komanda - Anetes Šteinbergas pārstāvētā Itālijas vienība Venēcijas "Umana Reyer" vai Ungārijas komanda Miškolcas DVTK, kurā iepriekšējo sezonu noslēdza Aija Putniņa.

B grupā cīnīsies Kurskas "Dinamo" no Krievijas, Stambulas "Fenerbahce", Šopronas "Uniqua" no Ungārijas, Skio "Familia" no Itālijas, Žironas "Spar Citylift" no Spānijas, Lionas ASVEL no Francijas, kā arī divas kvalifikācijas uzvarētājas. Par ceļazīmi uz pamatturnīru cīnīsies Gundara Vētras vadītā Polijas komanda Gdiņas "Arka" un Turcijas klubs "Botas", kā arī Francijas vienība Monpeljē "Basket Lattes" un Pirejas "Olympiakos" no Grieķijas.

"TTT Rīga" basketbolistes šogad pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

"TTT Rīga" aizvadītās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Šteinbergu un "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai būs tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.