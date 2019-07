Pašdarināts elektroauto dod iespēju pārvietoties gandrīz bez maksas

Lai gan vērotājam no malas šis spēkrats, kas nodēvēts par Biti, neizskatās īpaši uzticams, savam saimniekam tas kalpo pietiekami labi. Tas pilda visas nepieciešamās funkcijas, kas pensionāram no Ļvovas nepieciešamas. Piedevām mēnešu gaitā Bite tikusi pilnveidota, jo tikusi pie kārtīgiem riteņiem, kas aizvietojuši oriģinālos bērnu velosipēda riteņus, kā arī brauc krietni ātrāk. Proti, ja sākotnēji elektriskais transporta līdzeklis spēja attīstīt 45 kilometrus stundā, tad tagad tā maksimālais ātrums ir jau 58 km/h. Un, kas būtiski, pēc piecas stundas ilgas lādēšanas ar to var nobraukt 100 kilometrus, par to, kā norāda Der Spiegel, maksājot tikai 10 eiro centus.