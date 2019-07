Mārtiņš Pļaviņš: Ja nepamēģinātu spēlēt tālāk, vēlāk to nožēlotu

Pāris bija pieteikts arī šonedēļ Tokijā notiekošajam četru zvaigžņu turnīram, taču pēc traumas gūšanas nācās no brauciena uz Āziju atteikties. "Turnīrs būtu jāsāk no kvalifikācijas, un nevar zināt, kā tur ietu. Tāpēc nekas slikts nav noticis, ka neaizbraucām," sportists vērtēja notikušo no gaišās puses. "Tagad jāmēģina tikt ierindā uz nākamās nedēļas piecu zvaigžņu turnīru Vīnē. Ja ne, tad uz Eiropas čempionātu."