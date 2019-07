Laižam piknikā! Padomi, kā sarīkot svētkus dabā

Runājot par pēdējo gadu tendencēm, dizainere kā būtiskāko uzsver atteikšanos no vienreizlietojamo trauku izmantošanas.

“Labvēlīgi laika apstākļi, glīts iekārtojums un trauki – tie ir veiksmīga piknika priekšnoteikumi. Senāk, dodoties piknikā, parasti tika izmantoti vienreizlietojamie plastmasas trauki, ko pēc lietošanas varēja vienkārši izmest, taču tagad aicinu to vietā izmantot vairākkārt lietojamus traukus no neplīstoša materiāla – tie gan izskatīsies labāk, gan samazinās radīto atkritumu daudzumu. Īpašos svētku piknikos var izmantot arī stikla vai keramikas traukus, kas vienmēr radīs elegantu noskaņu. Tādā gadījumā gan laicīgi jāpadomā par to, kā traukus saudzīgi nogādāt līdz piknika vietai,” saka Freija.