Baltijas jūras dibenā atrasts "iekonservējies" 500 gadu vecs kuģa vraks

"Gandrīz varētu padomāt, ka tas nogrimis vakardien - masti ir vietā un korpuss ir neskarts," sacīja jūras arheologs Rodrigo Paheko-Ruiss. "Uz galvenā klāja, atspiedies pret galveno mastu, mūs gaidīja ārkārtīgi rets atradums: mazāka laiva, kurā apkalpe devās uz kuģi un prom no tā. Tas ir patiešām fantastisks skats."

Kuģa izcelsme nav zināma, un pagaidām zinātnieki to dēvē vienkārši par "nezināmo kuģi", vēsta "The New York Times".