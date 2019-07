Jau 2003. gadā Ķīnas valdība sagatavoja plānus jaunas pilsētas celtniecībai - Jaunās Ordosas pilsētas būvniecībai. Šai pilsētai vajadzēja kļūt par futūrisma dārgakmeni vienā no Ķīnas lielākajiem apgabaliem.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Taču pēc desmit gadus ilgas būvniecības pilsēta tā arī palika tukša un neapdzīvota - pirms pieciem gadiem no visām ēkām te tikai 2% bija apdzīvotas. Lai piesaistītu iedzīvotājus un tūristus, pilsētplānotāji ir ierīkojuši iespaidīgas izklaides vietas, piemēram, katru vakaru pilsētā norisinās strūklaku ūdens šovi ar gaismas instalācijām upē, taču to vakaros vēro vien daži cilvēki - šāda apmēra ūdens šovus citās pilsētās vērotu tūkstošiem iedzīvotāju un tūristu ik dienas.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Lai jauno pilsētu padarītu pievilcīgu vietējiem bagātniekiem, pilsētplānotāji piesaistīja vairāk nekā 100 dažādus arhitektus no visas pasaules. Katram arhitektam tika dots uzdevums izstrādāt unikālas luksusa villas pēc saviem ieskatiem, ar vienu priekšnoteikumu - ēku arhitektūra nedrīkst vizuāli liecināt par Mongolijas kultūrvēsturisko ietekmi, bet tieši pretēji - villām ir jābūt modernām. Jāteic, ka 100 luksusa villu būvniecība ir dārgs prieks, tāpēc daļa no tām šobrīd ir puspabeigtas, bet citas nav pat iesāktas.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Viena no nepabeigtajām Ordosas modernās arhitektūras villām

Teorētiski Jaunajai Ordosai piemīt viss funkcionējošai pilsētai nepieciešamais, taču iedzīvotāju kā nav, tā nav. Tā vien rodas jautājums - kāpēc cilvēki izvairās no ievākšanās Jaunajā Ordosā? Atbilde ir pavisam vienkārša - nekustamo īpašumu cenas un to kadastrālā vērtība ir pārāk augsta apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. 25 kilometru attālumā esošajā pilsētā Vecajā Ordosā jeb Dongšengā vidēji viens strādājošs pāris mēnesī kopā saņem aptuveni 800 dolāru, bet viens dzīvoklis Jaunajā Ordosā maksā, sākot no 70 000 dolāriem. Līdz ar augstajām izmaksām šeit ir samērā lieli nodokļi un arī nekvalitatīvas būves, kas burtiski atbaida potenciālos iedzīvotājus.