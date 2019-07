Ventspils pilsētas svētkos "vācu Stereolab" - grupa "Lali Puna"

Ventspils pilsētas svētkos 3. augustā uz Rozmarijas skatuves koncertēs elektroniskās popmūzikas apvienība "Lali Puna" no Vācijas, ambientās tehnomūzikas parādība "tļñá" no Krievijas, džeza un progresīvās rokmūzikas kolektīvs "Phlox" no Igaunijas, kā arī ģitārmūzikas trio "Ņikto" no Rīgas.