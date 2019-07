Ceļvedis: Positivus, Valmierai 736, Annas diena, Komēta, Sklandraušu festivāls u.c.

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija Rucavas novada Papes Ķoņu ciemā zvejnieka sēta “Vītolnieki” ielūdz uz Annas dienas svinībām svētdien, 28. jūlijā no 10.00 līdz 18.00. Senāk Annas dienā tika cildinātas saimnieces un to sauca par saimnieču dienu, tāpēc, turpinot tradīciju, arī šogad Rucavas piejūras sētā “Vītolnieki” tiks godinātas Annas, notiks pārbaudījumi saimniecēm un rīkots īpašais Annu goda mielasts. Pasākuma laikā gavilēs ne tikai saimnieces, bet arī dažādas folkloras kopas, būs iespēja iepirkties lauku labumu tirdziņā, piedalīties neparastās meistarklasēs un mieloties ar zivju zupu.

25. jūlijā Kalnciema kvartāla ceturtdienas vakarā publiku iekustinās divas spilgtas muzikālās apvienības – dabas un blūza iedvesmots psihedēliskā roka kvartets The Bad Tones ar dziesmām no jaunākā albuma un kolorītie lietuviešu puiši no grupas EGOMAŠINA. Ieeja no plkst. 19.00, bez maksas.