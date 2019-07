Eksperts: Džonsona ievēlēšana palielina bažas par Lielbritānijas izstāšanos no ES bez vienošanās

Vienlaikus viņš norādīja, ka iepriekš paustais par izstāšanos no ES bez vienošanās, iespējams, bija tikai daļa no vēlēšanas kampaņas, kas būtu "pievilcīga" balsotājiem. Andžāns savu viedokli skaidroja ar to, ka jau iepriekš Džonsons mainījis savu pozīciju, tāpēc grūti prognozēt, kāds būs iznākums.