Mediju organizācijas, tai skaitā LŽA, aicina Leienu aizstāvēt mediju brīvību

Organizācijas nosūtījušas kopīgu vēstuli Leienai, un starp to parakstījušajām organizācijām ir arī Eiropas Žurnālistu federācija (EFJ), kuras biedre ir arī Latvijas Žurnālistu asociācija.

Vēstulē Leienai lūgts vienam no viceprezidentiem skaidri norādīt, ka šis uzdevums ir prioritāte nākamajam piecu gadu termiņam.

Vēstulē norādīts, ka jāizveido veicinoša tiesiska un regulējoša vide brīviem, neatkarīgiem, daudzveidīgiem un dažādiem medijiem un žurnālistu drošībai. Tāpat žurnālisti ir jāaizsargā no iespaidošanas no tiesu iestāžu puses, no patvaļīgas izspiegošanas, apmelojumiem, pārlieku plašiem nacionālās drošības un pretterorisma likumiem, kā arī pret stratēģiskiem tiesas procesiem pret sabiedrības dalību.