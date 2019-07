Kuldīgas svētkos policija, pārbaudot piecas tirdzniecības vietas, četrās konstatē alkohola tirdzniecību nepilngadīgajiem

Tika pārbaudītas piecas tirdzniecības vietas, to skaitā tirdzniecības stendi Kuldīgas pilsētas svētkos, no kurām četros gadījumos konstatēti pārkāpumi, par ko VP ir uzsākusi administratīvās lietvedības. Šajās četrās tirdzniecības vietās nepilngadīgiem jauniešiem tika pārdoti alkoholiskie dzērieni - alus un sidrs, sacīja Šeršņova.

Policija atgādina, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu pārdošanu nepilngadīgajiem, uzliek naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām - no 700 līdz 1400 eiro. Savukārt par enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem uzliek naudas sodu pārdevējam no 140 līdz 175 eiro, bet juridiskajām personām - no 350 līdz 700 eiro.