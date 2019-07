Uldis Bērziņš: Latviešu valoda ir bagāta valoda

Tas pats attiecas uz citām valodas izpausmēm, un tāpat ir ar jebkuru no mums. Kad lasot, kaut kas iejūsmina, tad gribās paņemt to grāmatu, to vietiņu, to dzejolīti, to atrasto rokrakstu, to vietu vēstulē un, tā teikt, palielīties, padalīties ar savām izjūtām un ar to kas tev pieder. Tā teikt vairāksolīšanā pārdot kaut vecmammai vai mazmeitai. Ar tulkošanu un atdzejošanu jau faktiski ir tāpat. Tikai tur starpā iekrīt papildus problēma – tas, ar ko gribas dalīties, ir citā valodā.