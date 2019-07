Uzbrukumā Afganistānā gājis bojā viens Horvātijas karavīrs un divi ievainoti

Karavīri brauca automašīnās netālu no militārās bāzes vienā no Kabulas piepilsētām. Uzbrucējs ar motociklu ietriecās vienā no automašīnām, ievainojot trīs karavīrus, no kuriem viens vēlāk no gūtajām traumām mira, atklāja ministrija.