Rīgas "Grand Prix" posmā šahā uzvar Šahrijars Mamedjarovs

Trešdien uzvarētājs bija jānoskaidro partijās ar saīsinātu apdomas laiku. Vispirms tiks spēlētas divas partijas ar apdomas laiku 25 minūtes plus desmit sekundes par katru gājienu. Pirmajam ar baltajām figūrām spēlējot Mamedjarovam, abas partijas beidzās neizšķirti.

Iepriekšējās "Grand Prix" Rīgas turnīra kārtās Vašjē-Lagravs, kura reitings pirms turnīra bija 2775 punkti, ar 1,5:0,5 pārspēja čehu Dāvidu Navaru un Veselinu Topalovu no Bulgārijas un Krievijas šahistu Aleksandru Griščuku. Mamedjarovs ar reitingu 2765 punkti ar tādu pašu rezultātu pieveica Krievijas lielmeistaru Daņiilu Dubovu, ar 2,5:1,5 – Janu Dudu no Polijas un ar 1,5:0,5 - ASV šahistu Vesliju So.