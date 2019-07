Aleksandrs Samoilovs: Pats svarīgākais Pasaules kausa posmam Jūrmalā mums jau ir

"Es izaugu kā pludmales volejbolists tieši Jūrmalas smiltīs – pirmie treniņi man bija tieši tur. Braukājam jau 15 gadus pa visu pasauli, un tie cilvēki, kuri ceļo, spēj novērtēt mūsu kvalitatīvās smiltis. Pludmales volejbolistiem smiltis ir svarīgākais un pirmais, ko mēs vērtējam. Tikai tad visu pārējo – tūre, viesnīca, organizēšana. Līdz ar to, pats svarīgākais Pasaules kausa posmam Jūrmalā mums jau ir. Jūrmala kopā ar Latvijas volejbola federāciju jau ir pierādījusi, ka var sarīkot augstākā līmeņa sacensības. Pirms diviem gadiem, kad Jūrmalā notika Eiropas čempionāts, visi dalībnieki jau par to pārliecinājās," sacīja Aleksandrs Samoilovs.

"Jūrmalā pēdējo reizi spēlējām pirms diviem gadiem Eiropas čempionāta finālā. Ir īpaša sajūta atgriezties Jūrmalā, un ceru, ka mājās mums izdosies parādīt to labāko sniegumu. Ticu, ka skatītāju atbalsts un atmosfēra mums palīdzēs. Mēs no savas puses darīsim visu, lai latvieši turnīrā būtu līdz pēdējai dienai," stāsta Jānis Šmēdiņš.

Turnīrs Jūrmalā norisināsies 4 dienas no 22. līdz 25. augustam. Biļetes uz turnīra dienu ir iespējams iegādāties, sakot no 5.00 eiro, bet uz pamatturnīra spēlēm tās maksā sākot no 19.00 eiro. Tuvojoties turnīram, to cena palielināsies. Biļetes uz turnīru iespējams iegādāties bezrindas.lv.